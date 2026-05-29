La Torre de los Anaya acoge la presentación de la nueva novela de Selena Millares



La Torre de los Anaya acogerá en la tarde, a las 19:30 horas, de este viernes, la presentación de ‘Al calor de tu nombre’, una novela de la escritora Selena Millares.

Publicidad Publicidad

En concreto, Selena Millares es poeta, narradora y ensayista, además de doctora en Filología y catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid. Tal como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, en 2014 obtuvo el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado con la novela ‘El faro y la noche’.

Además, Selena Millares es autora de poemarios como ‘Páginas de arena’ y ‘Lámpara de madrugada’,

la novela ‘La isla del fin del mundo’, los relatos de Matrioska y la muestra pictórica ‘Isla y sueño’.

Publicidad