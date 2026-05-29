La Torre de los Anaya acoge la presentación de la nueva novela de Selena Millares

La Torre de los Anaya acogerá en la tarde, a las 19:30 horas, de este viernes, la presentación de ‘Al calor de tu nombre’, una novela de la escritora Selena Millares.
En concreto, Selena Millares es poeta, narradora y ensayista, además de doctora en Filología y catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid. Tal como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, en 2014 obtuvo el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado con la novela ‘El faro y la noche’.
Además, Selena Millares es autora de poemarios como ‘Páginas de arena’ y ‘Lámpara de madrugada’,
la novela ‘La isla del fin del mundo’, los relatos de Matrioska y la muestra pictórica ‘Isla y sueño’.
En concreto, esta nueva obra trata de José Almoina, un republicano español que huye durante la Guerra Civil después de dedicarse a la batalla política en los años 30. Su destierro en Francia, y su posterior exilio en Santo Domingo y México, le llevarán a él y a su familia a enfrentarse a una momentos de violencia, pérdidas de seres queridos y la constante amenaza de muerte.