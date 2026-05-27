Annie Altamirano presenta su primer poemario en solitario, ‘Manual para habitar los bordes sin cortarse’.

La presentación tendrá lugar este miércoles por la tarde, a las siete y media en la Torre de los Anaya

La escritora Annie Altamirano presenta este miércoles en Salamanca su primer poemario en solitario, ‘Manual para habitar los bordes sin cortarse’.

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La presentación tendrá lugar por la tarde, a las siete y media en la Torre de los Anaya, con entrada libre hasta completar el aforo.

El libro propone un recorrido íntimo por paisajes emocionales y geográficos, donde está presente la infancia y el paso del tiempo, con un espacio que invita detenerse y a reflexionar sobre los límites (el cuerpo, el lenguaje y la memoria).

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Además, en esta obra, a través de las imágenes, la autora construye "un universo poético donde conviven el arraigo y el desarraigo, el peso de lo vivido y la levedad de lo que se transforma".

Durante el acto de presentación, los asistentes podrán también tener un encuentro más cercano con la escritora y profundizar en las cuestiones acerca de la obra, además de compartir opiniones con el resto de los espectadores.

Annie Altamirano presenta su primer poemario en solitario, ‘Manual para habitar los bordes sin cortarse’.