La escritora Annie Altamirano presenta este miércoles en Salamanca su primer poemario en solitario, ‘Manual para habitar los bordes sin cortarse’.
La presentación tendrá lugar por la tarde, a las siete y media en la Torre de los Anaya, con entrada libre hasta completar el aforo.
El libro propone un recorrido íntimo por paisajes emocionales y geográficos, donde está presente la infancia y el paso del tiempo, con un espacio que invita detenerse y a reflexionar sobre los límites (el cuerpo, el lenguaje y la memoria).
Además, en esta obra, a través de las imágenes, la autora construye "un universo poético donde conviven el arraigo y el desarraigo, el peso de lo vivido y la levedad de lo que se transforma".
Durante el acto de presentación, los asistentes podrán también tener un encuentro más cercano con la escritora y profundizar en las cuestiones acerca de la obra, además de compartir opiniones con el resto de los espectadores.