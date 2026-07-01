Salamanca, por encima de la media europea en número de enfermeras por cada 1.000 habitantes

El número de enfermeras siempre ha sido tema de debate en Castilla y León. Según los datos analizados por el Instituto Nacional de Estadística sobre profesionales sanitarios colegiados en cuanto a ratios se refiere, el conjunto de la región necesita unas 1.257 enfermeras.

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En la actualidad, la plantilla la componen 18.372 profesionales de enfermerías que está colegiadas y no están jubiladas, suponiendo unas 7,60 por cada 1.000 habitantes. Eso sí, el ratio sitúa a Castilla y León como la cuarta comunidad de España con mejores números, aunque aún por debajo de la media europea en donde existen 8,12 por cada 1.000 habitantes.

Aún así, Enrique Ruiz, presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, ha instado a no bajar la guardia en este aspecto: "Que nuestra región figure entre las comunidades con mejor ratio no debe llevarnos a la complacencia. Seguimos por debajo de la media europea y, además, hay provincias que presentan una situación especialmente delicada. La falta de enfermeras tiene consecuencias directas sobre la calidad asistencial, la seguridad del paciente, la atención a la cronicidad y la continuidad de los cuidados".

Ahora mismo, Sotia es la provincia con mejores números, con 8,69 por cada 1.000 habitantes. Salamanca, es la segunda mejor con 8,62, por encima ambas de los valores europeos recomendados. En cuanto a déficit, Segovia encabeza la lista con 5,75 (muy por debajo de la media nacional en 6,45) donde se necesitan 380 enfermeras.