La Junta no estará en la Sectorial de Infancia y pide el retorno de los menores a Marruecos desde Ceuta

El próximo 13 de agosto se celebrará la reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. En cambio, la Junta de Castilla y León ha anunciado que no asistirá a dicho evento, debido a su oposición al traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de la ciudad autónoma de Ceuta, incluidos los llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio de 2026.
“No responde a razones de oportunidad política, sino al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y del principio del interés superior del menor, que impone como principio fundamental el de la reunificación familiar y devolución al país de origen”, recoge la carta enviada.
En dicha reunión se enmarca, igualmente, la elevación a Conferencia Sectorial del punto del orden del día correspondiente a la aprobación del Acuerdo de distribución territorial a la ciudad autónoma de Ceuta del crédito destinado a la financiación en 2026 de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por importe de 25 millones de euros.
Tal y como declara el Gobierno autonómico de Castilla y León, la comunidad no puede aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta mientras “no se haya acreditado la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme”.
"Todos esos menores deben ser retornados a Marruecos, vía reunificación familiar y vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción, previa la tramitación de los expedientes individualizados ya que, en defecto de reunificación familiar, el Reino de Marruecos es el Estado que ha de hacerse cargo de cualquier menor", ha defendido la Junta.