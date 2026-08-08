La Junta no estará en la Sectorial de Infancia y pide el retorno de los menores a Marruecos desde Ceuta

El próximo 13 de agosto se celebrará la reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. En cambio, la Junta de Castilla y León ha anunciado que no asistirá a dicho evento, debido a su oposición al traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de la ciudad autónoma de Ceuta, incluidos los llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio de 2026.

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“No responde a razones de oportunidad política, sino al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y del principio del interés superior del menor, que impone como principio fundamental el de la reunificación familiar y devolución al país de origen”, recoge la carta enviada.

En dicha reunión se enmarca, igualmente, la elevación a Conferencia Sectorial del punto del orden del día correspondiente a la aprobación del Acuerdo de distribución territorial a la ciudad autónoma de Ceuta del crédito destinado a la financiación en 2026 de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por importe de 25 millones de euros.

Tal y como declara el Gobierno autonómico de Castilla y León, la comunidad no puede aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta mientras “no se haya acreditado la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme”.