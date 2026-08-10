Salamanca recauda 314,4 millones de euros en impuestos durante el primer semestre, un 10,8% más

La recaudación tributaria del Estado en la provincia de Salamanca alcanzó los 314,4 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Publicidad Publicidad

El IRPF fue uno de los principales impulsores de este crecimiento. Hacienda ingresó en Salamanca 163,9 millones de euros por este impuesto entre enero y junio, un 13,9% más que un año antes.

También aumentó la recaudación por IVA, que alcanzó los 109,8 millones de euros, un 5,5% más respecto al mismo periodo de 2025.

Especialmente significativo fue el comportamiento del Impuesto de Sociedades. La recaudación alcanzó los 1,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 37,9% en comparación con el año anterior.

En el conjunto de la provincia, los ingresos tributarios del Estado mantienen así una evolución positiva durante los seis primeros meses del año, con el aumento de la recaudación por IRPF, IVA y Sociedades como principales datos.

Según los datos de la Agencia Tributaria recogidos por Ical, Salamanca se sitúa entre las provincias de Castilla y León con mayor crecimiento de la recaudación durante este periodo.