Estas son las recomendaciones de la Junta ante las lluvias y tormentas previstas en Castilla y León

Ante la alerta por lluvias y tormentas en todas las provincias de Castilla y León, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta ha lanzado una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos.

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La primera recomendación pasa por extremar las precauciones durante las tormentas y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en los momentos de mayor intensidad.

Si la tormenta sorprende en el exterior, se aconseja buscar refugio en un edificio o en el interior de un vehículo y evitar permanecer en espacios abiertos o zonas expuestas.

Protección Civil pide también mantenerse alejado de ríos, arroyos, zonas inundables y lugares donde pueda acumularse agua, ya que las precipitaciones intensas pueden provocar crecidas y balsas de agua en poco tiempo.

Precaución al volante Los conductores deberán extremar la atención en carretera ante la posibilidad de encontrar visibilidad reducida, acumulaciones de agua, ramas u otros objetos sobre la calzada.

Además, durante las tormentas con fuerte aparato eléctrico, se recomienda no permanecer en zonas abiertas y alejarse de árboles, estructuras metálicas y otros elementos que puedan atraer descargas eléctricas.

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Las rachas de viento asociadas a las tormentas también pueden desplazar objetos, por lo que se aconseja retirar o asegurar elementos que puedan caer desde balcones, terrazas o espacios exteriores.