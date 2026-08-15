Salamanca cierra parques y zonas arboladas por el aviso amarillo de la AEMET

El Ayuntamiento de Salamanca ha cerrado varios parques y espacios arbolados de la ciudad ante el aviso amarillo de la AEMET por fuertes rachas de viento, que no descarta además la posibilidad de granizo.

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Entre los espacios afectados se encuentran La Alamedilla, el Parque Picasso, el Huerto de Calixto y Melibea, el Jardín de la Merced, el Parque de los Jesuitas y la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, además de otras zonas verdes y paseos de la ciudad.