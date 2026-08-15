Salamanca cierra parques y zonas arboladas por el aviso amarillo de la AEMET

El Ayuntamiento de Salamanca ha cerrado varios parques y espacios arbolados de la ciudad ante el aviso amarillo de la AEMET por fuertes rachas de viento, que no descarta además la posibilidad de granizo.
Entre los espacios afectados se encuentran La Alamedilla, el Parque Picasso, el Huerto de Calixto y Melibea, el Jardín de la Merced, el Parque de los Jesuitas y la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, además de otras zonas verdes y paseos de la ciudad.
Los cierres se mantendrán hasta que finalice la alerta y mejoren las condiciones meteorológicas. La reapertura se realizará después de revisar los espacios y comprobar que no existe riesgo para los ciudadanos por posibles caídas de ramas u otros elementos.