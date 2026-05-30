Salamanca recurre a insectos beneficiosos para combatir las plagas en sus parques

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado una nueva campaña de control biológico de plagas en el Parque de los Jesuitas y el Huerto de Calixto y Melibea dentro de la estrategia Savia.
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El Jardín Mágico del Huerto de Calixto y Melibea, visitado ya por más de 100.000 personasLocal ·
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La actuación consiste en emplear insectos beneficiosos para combatir de forma natural plagas como el pulgón, la araña roja, la psila y la cochinilla algodonosa, evitando el uso de productos químicos.
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