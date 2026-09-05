(2-4) Unionistas cae goleado en casa y ya es colista en Primera RFEF

Las malísimas sensaciones de Unionistas en pretemporada se han traducido en dos derrotas seguidas en el arranque liguero como local, siete en contra y tres expulsados. El Real Unión solo tuvo que esperar su momento en el Reina Sofía para golear al equipo de Javi Medina por 2-4.

Publicidad Publicidad

El once titular de Unionistas traía novedades obligatorias con Daza, Diego Caballo y Mutilva como titulares y también la inclusión por decisión técnica de Juanma Lendínez. Los charros comenzaron bien, con Marcelo en el medio siendo dominadores y llegando con peligro por la derecha.

A los diez minutos, Álvaro Gómez se marcha en velocidad y Álvaro Mateo le para dentro del área. Penalti. Y el capitán que ponía por delante a los charros desde los once metros.

Pero no le duró mucho la ventaja a Unionistas. Ocho minutos después, el Real Unión sopló y encontró premio. Azkune se adelanta Daza dentro del área pequeña y le bate por debajo de las piernas (1-1).

Los de Javi Medina recuperaron el pulso al partido con un ritmo pausado con el balón en los pies. El control del juego solo era acelerado por Chatiliez en la izquierda. El chileno no tiene ningún reparo a encarar a su par cada vez que recibe la pelota.

Antes del descanso, una buena ocasión para Unionistas en un disparo Pau Ferrer que tocó en un rival y estuvo a punto de convertirse en el 2-1. Sin embargo, el pitido para el asueto arrojaba un empate a uno.

Publicidad Publicidad

Pero Unionistas volvió a ser un equipo flojísimo en defensa en la segunda mitad. En dos minutos se pasó del 1-1 al 1-3 y Unionistas con diez por roja a Diego Caballo. El lateral izquierdo, en su debut, sujetó a un rival en boca de gol y Galarza marcaba desde los once metros (1-2). Y sin tiempo para la reacción, Ander Martín marcaba el 1-3 y dejaba en la lona a los de Javi Medina.