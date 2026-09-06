Divertido empate a dos entre Unionistas y Antiguoko en División de Honor

Divertido encuentro entre Unionistas y Antiguoko en División de Honor. Los dos equipos repartieron puntos tras un duelo abierto, que acabó con empate a dos en el anexo al Reina Sofía.

El patrón de la primera parte fue claro, con el Antiguoko teniendo el balón y con Unionistas cómodo sin pelota. Pedro López y Óscar fueron los pilares del equipo blanquinegro y el 4, en una acción a balón parado, cabeceaba a la red el 1-0 en el minuto 18.

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Si el minuto 18 le dio ventaja a Unionistas en el primer tiempo, el minuto 18 de la segunda mitad duplicó la ventaja con un rechace que mandó a la red Mario González.

Pero el Antiguoko no había dicho su última palabra. Ni mucho menos. Los vascos reducían diferencias nada más marcar Mario González y empataban a diez minutos para el final.