Javi Medina: "Un accidente que nos pone muy cuesta arriba el partido"

Javi Medina pedía tranquilidad y calma a pesar de las dos derrotas seguidas y los siete goles encajados. El sevillano recordaba su pasado en el Antequera, en el que afrontó una situación similar.

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Valoración. “El resultado es muy parecido y es duro. Esto acaba de empezar. Hoy en el partido hemos tenido momentos de más tranquilidad en el campo y estar más ajustados y equilibrados. Un accidente que nos cuesta muy cuesta arriba el partido. En los dos partidos hemos tenido tres expulsiones”.

¿Cómo se palía la situación de siete goles en contra y tres expulsados? “Estando tranquilos. El primer año recuerdo en Antequera en mi debut que nos salía todo en contra, pero seguimos juntos y confiando y en la jornada 7 estábamos en playoff. La categoría son detalles y no han caído de nuestro lado”.

En inferioridad. “Cuando tienes un jugador menos, para ser fiel a tu idea, hemos tratado de no perder en el centro del campo. Hemos metido a Gorka para hacer defensa de tres y Morer con Marcelo nos daba doble pivote. Tuvimos extremos muy abiertos. Con 10, hemos logrado dominar al rival”.

¿Ha hablado con Diego Caballo? “Darle normalidad al fútbol y es una acción difícil de valorar. Nosotros entendíamos que no era penalti y nos cuesta la expulsión”.

FVS. “Nosotros entendimos que no era penalti y Diego me sigue diciendo que no hace penalti. Y luego en la acción de Álvaro Mateo me dice el cuarto árbitro que no me la acepta, le digo que es roja directa y el árbitro considera que no es así”.