Los socios de Unionistas votarán “la contratación de una póliza de crédito”

La directiva de Unionistas convoca a sus socios para el sábado 26 de septiembre en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’. La Asamblea General Ordinaria dará inicio a las 11 horas y tiene un punto clave por encima de todos.

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En el orden del día, el punto 4 explica lo siguiente: “Votación sobre la autorización en la Asamblea para la contratación de una póliza de crédito”. Es, sin duda, el punto más caliente que tendrá que explicar Miguel Ampuero a los dueños del club.