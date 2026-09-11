Javi Medina: “Finales no se juegan en septiembre, es la jornada 3”

Las dos derrotas consecutivas no han hecho mella en Javi Medina. El entrenador sevillano se muestra tranquilo y sereno antes del choque del sábado ante el Real Avilés.

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¿Necesidad ante el Real Avilés? “Intentar cambiar la dinámica. Los equipos son estados de ánimo y no esperábamos este inicio, porque llegamos muy ilusionados. Hemos sufrido dos derrotas duras. En las segundas partes hemos acabado con menos jugadores. Finales no se juegan en septiembre, es la jornada 3”.

¿Hay dudas en los jugadores? “Todo lo contrario. Los chicos saben lo que tenemos que hacer. A nivel de juego, el segundo partido fue un equipo más reconocible y pausado en el campo. Son accidente que no debemos de conceder”.

Evitar tarjetas rojas. “En esta categoría, si te quedas con un hombre menos, es muy difícil. No nos han sacado roja porque a alguno se le haya ido la cabeza o hayamos hecho juego brusco grave, sino por situaciones en duda”.

Encontrar el centrocampista libre y progresar. “El equipo al que nos enfrentamos nos hacían una presión muy intensa en nuestro campo, pero luego eran capaz de reagruparse muy rápido. Queríamos tener idas, pero no vueltas para que no nos hiciese daño el rival. Sí hubo momentos en los que aceleramos desde ahí para encontrar al extremo y ahí estuvimos cerca de conectar”.

Convocatoria. “La vamos a dar ahora. Dani ha sufrido un problema en la rodilla. Recuperamos a Ramiro. Diego está sancionado”.

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¿Quién será el portero titular? “Tengo decidido, pero no lo vamos a hacer público. No le vamos a dar ventaja a Yago”.