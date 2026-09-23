El PSOE destaca la evolución de Topas: más funcionarios, menos internos y casi 5 millones en inversiones

El Centro Penitenciario de Topas llega al último tramo de 2026 con más funcionarios, menos población penitenciaria y una importante inversión para mejorar sus instalaciones.

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Según los datos difundidos por el diputado socialista por Salamanca y portavoz de Interior en el Congreso, David Serrada, Topas cuenta actualmente con 537 funcionarios, 42 más que en 2011. Esto supone un aumento del 8,49 % de la plantilla.

Al mismo tiempo, la población penitenciaria ha descendido de forma notable. El centro cuenta ahora con 1.254 internos, frente a los 1.633 registrados en 2010. Son 379 internos menos, un descenso del 23,2 %.

A esta evolución se suma una inversión programada de casi 5 millones de euros para la reforma y modernización de las instalaciones. La principal actuación es el Segundo Plan de Reformas de Topas, con una inversión superior a los 4 millones de euros.

Además, se contemplan 311.000 euros para la mejora del sistema SCADA y otros 314.000 euros para el Segundo Plan de Reformas del Centro de Inserción Social.

Serrada ha destacado estos tres datos como resumen de la situación actual del centro: 42 funcionarios más, 379 internos menos y cerca de 5 millones de euros destinados a mejoras.

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