Este domingo 4 de octubre llegará a la capital del Tormes la X Carrera Salamanca Ciudad Universitaria organizada por el Servicio de Educación Física y Deportes de la USAL. Desde las 10:15 horas, el evento arrancará con las categorías de promoción, mientras que a las 11:00 horas dará comienzo la general en el Complejo Deportivo de Salas Bajas, para finalizar exactamente en el mismo lugar. En concreto, la prueba contará con un recorrido de 10 kilómetros por las calles de Salamanca, manteniendo el trazado de las últimas ediciones, y espera reunir a cerca de 400 corredores.

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El recorrido, por su parte, partirá del citado Complejo Deportivo de Salas Bajas en dirección al Puente Romano, para afrontar la subida a Tentenecio, antes de dirigirse hacia la Catedral. Los participantes descenderán por Palominos y subirán la calle San Pablo, que les llevará hasta la Plaza Mayor. Desde allí, la carrera continuará hacia la Casa de las Conchas y, a través de la calle Libreros, pasará junto a la fachada de la Universidad de Salamanca.

La X Carrera Salamanca Ciudad Universitaria llega a la capital del Tormes

El recorrido continuará por Balmes, la Cuesta de Oviedo y el Palacio de Congresos, para descender posteriormente por la Vaguada de la Palma y cruzar el puente Sánchez Fabrés. A partir de este punto se iniciará una segunda vuelta al circuito, que conducirá nuevamente a los participantes hasta la línea de meta, situada en el mismo lugar de la salida, en el Complejo Deportivo de Salas Bajas.

Una vez finalizada la competición, se entregarán trofeos a los primeros clasificados de cada categoría, así como a los tres primeros clasificados pertenecientes a la Universidad de Salamanca (USAL). En cuanto ala clasificación por equipos, serán premiados los ocho primeros equipos, que recibirán productos salmantinos. Asimismo, los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres de la clasificación general recibirán premios en metálico.

Finalmente, los interesados pueden inscribirse hasta las 12:00 horas del jueves 1 de octubre a través de carreraciudaduniversitaria.usal.es y orycronsport.com.