Hasta 3.000 euros para el mejor libro de divulgación infantil en los Premios Leeureka de la USAL

La Universidad de Salamanca ha abierto una nueva edición de los Premios Leeureka, que reconocen los mejores libros informativos y divulgativos dirigidos a niños y jóvenes de entre 3 y 16 años.

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La convocatoria, impulsada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), contempla dos premios: uno de 3.000 euros al mejor libro publicado originalmente en castellano y otro de 1.000 euros al mejor título traducido al castellano. El dinero será para las editoriales responsables de las obras.

Las editoriales podrán presentar sus candidaturas del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2026. Cada una podrá concurrir con un máximo de cinco títulos publicados en 2025 o 2026.

Los libros deberán ser obras de no ficción, contar con ISBN y estar disponibles comercialmente. Quedan fuera las autoediciones y las publicaciones realizadas mediante plataformas de autopublicación.

Un jurado especializado valorará, entre otros aspectos, el rigor de los contenidos, la creatividad, las ilustraciones, el diseño y la capacidad de los libros para despertar la curiosidad y el interés por el conocimiento.

Los premios se entregarán en Salamanca durante la semana del 14 de diciembre.

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Además, una selección de los libros participantes y los títulos ganadores se incluirá en la Guía Leeureka 2026, que se distribuirá en formato físico y digital para facilitar su recomendación en colegios, bibliotecas, librerías y otros espacios educativos.

La iniciativa también permitirá ampliar las Bibliotecas Leeureka, ya que los ejemplares recibidos se distribuirán entre centros educativos rurales, la biblioteca de la UCC+i y entidades de carácter social.

La pasada edición reconoció 'La chispa en mí', de Miguel Tanco, y 'Siete mares. El mundo de los océanos y las costas', de Judith Homoki.