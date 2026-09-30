La Universidad de Salamanca creará 80 nuevas plazas de profesor ayudante doctor para dar respuesta a las necesidades de estabilización y promoción del profesorado asociado, así como a las necesidades docentes derivadas de reducciones, jubilaciones y bajas definitivas.

Publicidad Publicidad

La propuesta ha sido aprobada este miércoles durante la primera sesión del Consejo de Gobierno del curso 2026-27 y contempla diferentes vías para la creación de las nuevas plazas.

En concreto, se dotarán 25 plazas de profesor ayudante doctor mediante la transformación de otras tantas plazas de profesor asociado adscritas a área y departamento. A ellas se suman otras 10 plazas destinadas a atender las necesidades docentes generadas por la aplicación de las reducciones docentes.

Asimismo, se crearán 42 plazas para cubrir las necesidades docentes de áreas o unidades docentes con una elevada carga docente y especialmente afectadas por jubilaciones o bajas definitivas. Las 80 nuevas plazas se completan con tres destinadas a personas en situación de discapacidad.

136 plazas de profesorado permanente Dentro de la política de promoción del profesorado impulsada por el equipo de Gobierno, presidido por el rector Juan Manuel Corchado Rodríguez, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el procedimiento para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada para 2026.

De esta forma, durante este año se ofertarán inicialmente 136 plazas de profesorado permanente, una cifra que podrá ampliarse hasta alcanzar las 235 plazas correspondientes a la tasa de reposición de 2026.

Publicidad Publicidad

Además, la Universidad de Salamanca ofertará 20 plazas de promoción interna a catedráticos de universidad.

Dos ayudas de 4.000 euros para investigar los fondos históricos de la USAL Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un programa de estancias de investigación destinado a la realización de estudios avanzados sobre los fondos patrimoniales de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca.

La iniciativa está promovida conjuntamente por el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y Humanidades Digitales (IEMYRhd), la Biblioteca General Histórica y el Vicerrectorado de Investigación, y tiene como objetivo fomentar el estudio especializado de los fondos conservados en la Librería antigua.

La convocatoria contempla dos ayudas, dotadas con 4.000 euros cada una, dirigidas a proyectos científicos que dependan de manera sustancial del examen directo de manuscritos, libros impresos antiguos, archivos y otros materiales patrimoniales.