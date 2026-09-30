La USAL recibe 35.000 euros de Europa para reforzar sus relaciones con Canadá

La Universidad de Salamanca ha conseguido el Módulo Jean Monnet EUCANADA de la Comisión Europea, destinado a analizar y reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Canadá.

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El proyecto, dirigido por el profesor Pablo Biderbost desde el Aula Canadá de la USAL, contará con una financiación de 35.000 euros durante 36 meses, después de obtener 97,5 puntos sobre 100 en la evaluación.

Por ello, esta actividad abordará seis ámbitos: comercio y economía, migración, cultura, cambio climático, defensa y autonomía estratégica y derechos humanos.

El programa incluirá actividades docentes, simulaciones diplomáticas, publicaciones científicas y encuentros con expertos de Europa, Canadá y América Latina.