Javi Medina: "Dijo Mourinho que había un grupo reducido de entrenadores que no hablaban de los árbitros y yo estoy en ellos"

No habla de los árbitros. Javi Medina fue claro sobre la situación en rueda de prensa y quiso poner el foco en las mejoras de su equipo para ganar a la Cultural y Deportiva Leonesa.

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Situación complicada en la tabla. “Necesitamos sumar. El otro día hicimos un buen partido y nos volvimos de vacío injustamente. Demostramos qué equipo queremos ser y dijimos que queríamos ser proactivos. Tuvimos muchas ocasiones de gol muy claras y no tuvimos acierto”.

¿Hay ansiedad por dejar la portería a cero? “Hay ocupación. El equipo está mentalizado que la fase defensiva es importante, igual que la ofensiva. Estamos en un balance negativo en goles a favor y goles en contra. El otro día hicimos un muy buen partido a nivel defensivo ante un rival muy poderoso”.

La Cultural, un equipo con recursos y potencial. “Tienen muchos recursos, que les gusta tener el balón y que dominan a través de él. Vienen de un empate y si no se les escapa diríamos que están en la situación que tienen que estar. Es un equipo que estará arriba todo el año”.

¿Compite mejor Unionistas con Arnau Casas y De la Nava? “Fue una situación de urgencia. Veremos qué hacemos mañana”.

Arbitrajes. “Intento no hablar porque a la larga te resta mucho más. Cuando tengo que decir algo del árbitro, con todo el respeto del mundo, entré en el vestuario en Avilés de forma educada. Dijo Mourinho que había un grupo reducido de entrenadores que no hablaban de los árbitros y yo estoy en ellos”.

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Enfermería. “Emilio volvió después de la expulsión y la semana siguiente de utilizar a Daza, tuvo una microrrotura en el recto. No se ha acabado de recuperar. No se siente cómodo en los golpeos. Juanma Lendínez sigue fuera y ya podrá estar la próxima temporada o la siguiente”.

¿Confía en sus porteros? “Me dan mucha seguridad. También habrá debate con el entrenador. Si hubiésemos ganado, no habría debate”.