Cerca de 600 aficionados de la Cultural llenarán el fondo pequeño del estadio Reina Sofía

Una de las taquillas más importantes de la temporada para Unionistas es la visita de la Cultural. El choque, que se jugará este sábado a las 18:45 horas en el estadio Reina Sofía, mide a dos equipos con necesidades en la tabla.
La afición de la Cultural llenará el fondo pequeño del estadio Reina Sofía. Cerca de seiscientos aficionados leoneses estarán en Salamanca animando a sus futbolistas.
Además, el choque contará con la novedad de los nuevos accesos. Los aficionados de Unionistas tendrán que acudir por tres vías y los seguidores de la Cultural tendrán una entrada especial por la avenida Hilario Goyenechea.