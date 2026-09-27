Unionistas encalla en la zona roja de Primera RFEF

Unionistas de Salamanca certifica otro mal arranque de temporada. Los charros llevan tres puntos de los quince posibles y se acercan al nefasto 3 de 18 de la campaña anterior.

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El equipo de Javi Medina perdió por 1-0 en Anduva ante el Mirandés en un duelo marcado por la polémica arbitral, que anuló de forma injusta un gol a Gorka Rivera y en el que Unionistas además pidió dos penaltis sobre Álvaro Gómez y Pau Ferrer.