Unionistas encalla en la zona roja de Primera RFEF

Unionistas de Salamanca certifica otro mal arranque de temporada. Los charros llevan tres puntos de los quince posibles y se acercan al nefasto 3 de 18 de la campaña anterior.
El equipo de Javi Medina perdió por 1-0 en Anduva ante el Mirandés en un duelo marcado por la polémica arbitral, que anuló de forma injusta un gol a Gorka Rivera y en el que Unionistas además pidió dos penaltis sobre Álvaro Gómez y Pau Ferrer.
Los salmantinos marchan antepenúltimos en la tabla y solo están por debajo la UD Ourense y el Arenas con un punto. Ahora, Unionistas recibe el sábado, a las 18:45 horas, a la potente Cultural en el estadio Reina Sofía.