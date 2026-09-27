Javi Medina: "De los árbitros intento nunca hablar y las imágenes hablan por sí solas"

Javi Medina se marchaba molesto por la derrota en Anduva aunque ponía en valor el juego de su equipo. Y era muy categórico en su primera intervención ante los medios de comunicación postpartido: "Es injusto que Unionistas se vaya de vacío de Anduva".
El entrenador sevillano refrendaba que sus jugadores fueron superiores en el verde: "Hemos dominado en muchas fases al Mirandés y hemos demostrado personalidad".
Aunque el sevillano no quiso hablar del arbitraje. "De los árbitros intento nunca hablar y las imágenes hablan por sí solas", continuó.
Por último, el propio Javi Medina mandaba un mensaje de ánimo a sus futbolistas y confía en revertir la situación. "Pese a la derrota, salimos reforzados", concluyó.