Javi Medina: "De los árbitros intento nunca hablar y las imágenes hablan por sí solas"

Javi Medina se marchaba molesto por la derrota en Anduva aunque ponía en valor el juego de su equipo. Y era muy categórico en su primera intervención ante los medios de comunicación postpartido: "Es injusto que Unionistas se vaya de vacío de Anduva".

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El entrenador sevillano refrendaba que sus jugadores fueron superiores en el verde: "Hemos dominado en muchas fases al Mirandés y hemos demostrado personalidad".

Aunque el sevillano no quiso hablar del arbitraje. "De los árbitros intento nunca hablar y las imágenes hablan por sí solas", continuó.