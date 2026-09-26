Unionistas, a confirmar la reacción o ser un espejismo en Anduva

Si la victoria de Unionistas ante la UD Ourense fue una reacción al mal inicio o solo un espejismo se sabrá en Anduva. Los blanquinegros se miden al Mirandés el domingo a las 16 horas.

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El técnico Javi Medina argumenta en rueda de prensa qué deben hacer para sumar: “Intentando cometer pocos errores. Son intensos, atacar con verticalidad, les gusta el rock and roll y tienen mucha capacidad para someter al rival. ¿Unzueta? Hay que intentar que le lleguen pocas bolas y es un depredador del área”.

El entrenador de Unionistas no podrá contar con Juanma Lendínez, que estará tres semanas de baja, y duda en el centro del campo sobre si jugará De la Nava o Luis Alcalde, aunque también abre la puerta en que jueguen ambos a la vez.

El que repetirá en el lateral izquierdo es Diego Caballo. El salmantino reconoce que puede jugar como central corto por la izquierda o con más espacio en su carril: “Depende del rival, si juegan con dos puntas o solo uno. Así nos vamos moviendo en el campo para tener una salida más limpia. Toda mi trayectoria, una de mis características he sido un lateral ofensivo”.