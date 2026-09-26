Unionistas, a confirmar la reacción o ser un espejismo en Anduva

Si la victoria de Unionistas ante la UD Ourense fue una reacción al mal inicio o solo un espejismo se sabrá en Anduva. Los blanquinegros se miden al Mirandés el domingo a las 16 horas.
El técnico Javi Medina argumenta en rueda de prensa qué deben hacer para sumar: “Intentando cometer pocos errores. Son intensos, atacar con verticalidad, les gusta el rock and roll y tienen mucha capacidad para someter al rival. ¿Unzueta? Hay que intentar que le lleguen pocas bolas y es un depredador del área”.
El entrenador de Unionistas no podrá contar con Juanma Lendínez, que estará tres semanas de baja, y duda en el centro del campo sobre si jugará De la Nava o Luis Alcalde, aunque también abre la puerta en que jueguen ambos a la vez.
El que repetirá en el lateral izquierdo es Diego Caballo. El salmantino reconoce que puede jugar como central corto por la izquierda o con más espacio en su carril: “Depende del rival, si juegan con dos puntas o solo uno. Así nos vamos moviendo en el campo para tener una salida más limpia. Toda mi trayectoria, una de mis características he sido un lateral ofensivo”.
El Mirandés arranca la jornada como sexto clasificado con siete puntos en su casillero y ha marcado ocho goles en los últimos tres partidos. Unzueta, con cuatro dianas, es el pichichi del equipo jabato.