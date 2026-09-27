Un aficionado del Salamanca CF UDS sufre un síndrome presincopal en el Helmántico

Al término del encuentro entre el Salamanca CF UDS y la RSD Alcalá, un aficionado del equipo charro tuvo que ser atendido en las gradas del estadio Helmántico.

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"En la tarde de hoy al finalizar el encuentro, un varón de unos 70 años requirió de la rápida asistencia de los servicios médicos del club al sufrir un cuadro presincopal", explican desde el Salamanca CF UDS.