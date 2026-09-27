El Salamanca CF UDS da un salto en la tabla y se coloca tercero

El Salamanca CF UDS venció y convenció ante la RSD Alcalá por 3-0 en el Helmántico. Los de Iker Muniain regresan a la zona de playoff a Primera RFEF y se colocan terceros con nueve puntos. Por delante del equipo charro solo están el Numancia y el Conquense con un punto más.
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Ahora, el Salamanca CF UDS pone sus cinco sentidos en el duelo del próximo jueves de Copa RFEF ante la UD Santa Marta. El premio es jugar contra un Primera División.
Y, posteriormente, el domingo a las 17 horas, el equipo salmantino viajará hasta Tordesillas para medirse al equipo vallisoletano en Las Salinas.