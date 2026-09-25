Iker Muniain tira de ironía por la sanción a Murua: "Agradecido por el favor que me han hecho personalmente"

Iker Muniain reconocía la importancia de tener una semana limpia de trabajo sin doble partido antes de medirse al RSD Alcalá, rival que cuenta con un modelo de juego similar al del Salamanca CF UDS.

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Semana limpia de trabajo. “Está siendo una semana bastante productiva, en el aspecto de que llevábamos tiempo que no teníamos una semana limpia para entrenar y descansar. Respecto a Luis Bilbao y Marc Prat, Luis ha estado entrenando al margen porque arrastraba problemas en el hombro, en el otro que no está operado. Hemos decidido que recupere bien porque estaba jugando muy condicionado. Con Marc Prat estábamos siendo optimistas, pero en la sesión de ayer se volvió a resentir y le ha obligado a parar. Estamos pendientes de pruebas”.

Puntos fuertes del RSD Alcalá. “Tiene varios puntos fuertes que hemos estado analizando. Es un equipo muy dominador del juego de pase, de eliminar jugadores mediante al pase, con un modelo de juego que llevan ejecutando mucho tiempo juntos. Tienen un juego parecido al nuestro. Su portero asume mucha responsabilidad para superar mediante reinicios y tienen movilidad los jugadores. Es un equipo que hace cosas diferentes. Hay que estar muy concentrados, más con este tipo de equipos que cualquier medio segundo le sacan provecho al encontrar los triángulos para el hombre libre”.