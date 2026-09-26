Duelo de zona alta para el Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS tuvo una semana ‘limpia’ para poder descargar las piernas y profundizar conceptos de Iker Muniain. Los charros se miden este domingo, a las 17 horas, a la RSD Alcalá en el estadio Helmántico. Un choque entre dos equipos de la zona alta de Segunda RFEF, que están separados por un solo punto.

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“Tienen un juego parecido al nuestro. Su portero asume mucha responsabilidad para superar mediante reinicios y tienen movilidad los jugadores. Es un equipo que hace cosas diferentes. Hay que estar muy concentrados, más con este tipo de equipos que cualquier medio segundo le sacan provecho al encontrar los triángulos para el hombre libre”, explica el entrenador del Salamanca CF UDS.

Muniain no podrá contar con el lesionado Marc Prat ni con el sancionado Murua. Sobre la sanción de este último, tiró de ironía en sala de prensa: “Agradecido por el favor que me han hecho personalmente. Ya venía varias semanas que Murua jugaba muchos minutos y llegó entre algodones antes el Conquense. Era un jugador que venía mucha carga. Si hubiese estado disponible, lo iba a meter. De esta manera me hacen un gran favor, porque le van a hacer descansar para el partido del jueves. No es muy común este tipo de guiños”.

Sí estará disponible Álex Caramelo. El extremo charro, uno de los más activos en el arranque de la temporada con tres dianas, sabe de la importancia de sumar en el césped sea un minuto o los noventa de partido. “El entrenador me está dando minutos y lo inteligente es aportar dentro de lo que puedo. Si salgo veinte minutos y salgo con ganas, hay más opciones de jugar. Ahora estoy ayudando al equipo con goles, que siempre es bonito”, asegura Caramelo.