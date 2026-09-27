El Ciudad Rodrigo logra la única victoria charra en Regional de Aficionados

El Ciudad Rodrigo logró su segunda victoria consecutiva en Regional de Aficionados tras derrotar por 3-0 al Noname en el Francisco Mateos. Los goles de Alberto García, Sergi y Álex Garrido ponen a los de Astu en la zona alta de la tabla.
El Béjar Industrial empató a uno ante el Victoria en Mario Emilio. Los textiles se adelantaron en el minuto 1 con un gol de Marcos Rodríguez y los visitantes empataban en la segunda mitad de penalti.
Lo peor llegó para el Ribert. Los charros cayeron goleados por 8-0 en casa del Sariegos del Bernesga y no tuvieron opciones en ningún momento de partido.