El Ciudad Rodrigo logra la única victoria charra en Regional de Aficionados

El Ciudad Rodrigo logró su segunda victoria consecutiva en Regional de Aficionados tras derrotar por 3-0 al Noname en el Francisco Mateos. Los goles de Alberto García, Sergi y Álex Garrido ponen a los de Astu en la zona alta de la tabla.

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El Béjar Industrial empató a uno ante el Victoria en Mario Emilio. Los textiles se adelantaron en el minuto 1 con un gol de Marcos Rodríguez y los visitantes empataban en la segunda mitad de penalti.