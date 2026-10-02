Unionistas se mide a la Cultural tras el suspenso de septiembre

Los exámenes de septiembre no le han salido bien a Unionistas. Los charros llevan tres puntos de quince posibles y se encuentran en la zona roja de la clasificación desde el primer encuentro. Ahora, los de Javi Medina tendrán la reválida ante la Cultural Leonesa para salir del descenso. El choque tendrá lugar a las 18:45 horas en el estadio Reina Sofía.

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“El equipo está mentalizado que la fase defensiva es importante, igual que la ofensiva. Estamos en un balance negativo en goles a favor y goles en contra. El otro día hicimos un muy buen partido a nivel defensivo ante un rival muy poderoso”, incide Javi Medina.

El entrenador sevillano no podrá contar con el portero Emilio Bernad ni con el centrocampista Juanma Lendínez por lesión. A pesar de los dos últimos partidos, con victoria ante la UD Ourense y la derrota con polémica arbitral ante el Mirandés, Javi Medina se plantea hacer cambios en el once titular.