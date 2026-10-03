El Balonmano Salamanca perdió por 37-14 en su visita a la pista del Balonmano Alcobendas y sigue lejos del nivel deseado para competir en Primera Nacional.
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Los charros se despidieron del partido al ecuador de la primera mitad con un parcial de 7-1. Al descanso, la renta de los locales ya era de ocho goles. Y, en la segunda mitad, la diferencia se fue aumentado hasta los veintitrés tantos.
Pablo López Maíllo, con seis goles, fue el máximo anotador del BM Salamanca en este partido.