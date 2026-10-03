El Balonmano Salamanca perdió por 37-14 en su visita a la pista del Balonmano Alcobendas y sigue lejos del nivel deseado para competir en Primera Nacional.

Los charros se despidieron del partido al ecuador de la primera mitad con un parcial de 7-1. Al descanso, la renta de los locales ya era de ocho goles. Y, en la segunda mitad, la diferencia se fue aumentado hasta los veintitrés tantos.