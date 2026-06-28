Medios argentinos sitúan a Iker Muniaín en San Lorenzo de Almagro quince días después de fichar por el Salamanca CF UDS

Iker Muniaín vuelve a ser noticia, en esta ocasión para firmar como nuevo entrenador del San Lorenzo de Almagro quince días después de haber fichado por el Salamanca CF UDS. Una noticia que han destacado varios medios argentinos, entre ellos Leandro Alves, periodista de ESPN Argentina, que avanzó la información en la madrugada del viernes al sábado, 27 de junio.
Por otro lado, Angel García, de Cazurreando, también ha indicado en sus redes sociales que de momento no habría acuerdo entre el entrenador y el conjunto rojiazul, debiendo de abonar una cláusula de 100.000 euros en el caso de marcharse de la entidad salmantina.
Todo esto quince días después de haber fichado por el Salamanca CF UDS y tras devolver la ilusión a toda una hinchada que estaba expectante de ver a la leyenda del Athletic de Bilbao entrenando en El Helmántico. De este modo, Muniaín pasaría de entrenar al Derio tras conseguir jugar el play off de ascenso de Tercera RFEF a Segunda RFEF, a la máxima categoría del fútbol argentino.