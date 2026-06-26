Carlos de la Nava se queda un año más en Unionistas

Carlos de la Nava seguirá vistiendo la camiseta de Unionistas una temporada más. El delantero salmantino ha renovado su compromiso con el conjunto blanquinegro y disputará su octava campaña en el club.

El anuncio se ha realizado a través de las redes sociales de Unionistas con un vídeo publicado en sus perfiles, en el que el atacante ha mostrado su satisfacción por continuar defendiendo los colores de Unionistas. "Contento de poder continuar una temporada más en la que considero mi casa, y también la vuestra, porque de aquí somos todos", afirmó De la Nava en el mensaje dirigido a la afición.