Rodrigo Hernando deja de ser entrenador del Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha anunciado que Rodrigo Hernando no continuará al frente del primer equipo la próxima temporada.
El técnico se despide del conjunto chacinero después de firmar una notable campaña en la que logró clasificar al equipo para la próxima edición de la Copa del Rey y se quedó a las puertas del ascenso a Segunda Federación. Desde el club han querido destacar no solo su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa en el banquillo, sino también su cercanía y calidad humana, cualidades que le han valido el respeto del vestuario, la afición y del municipio de Guijuelo.
La reestructuración del primer equipo también afecta al resto del cuerpo técnico. El entrenador de porteros, Mario Herrera, y el preparador físico, Álvaro Benito, tampoco continuarán en el club la próxima temporada.