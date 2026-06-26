Rodrigo Hernando deja de ser entrenador del Guijuelo

El técnico se despide del conjunto chacinero después de firmar una notable campaña en la que logró clasificar al equipo para la próxima edición de la Copa del Rey y se quedó a las puertas del ascenso a Segunda Federación. Desde el club han querido destacar no solo su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa en el banquillo, sino también su cercanía y calidad humana, cualidades que le han valido el respeto del vestuario, la afición y del municipio de Guijuelo.