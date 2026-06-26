Davinia Ángel refuerza el juego exterior de Avenida para la próxima temporada

Avenida ha anunciado el fichaje de la alero catalana Davinia Ángel para la próxima temporada. A sus 22 años y con 1,88 metros de altura, la jugadora llega a Salamanca con el objetivo de aportar intensidad, versatilidad y amenaza exterior, además de regresar a la Liga Femenina Endesa, categoría en la que debutó hace cuatro años.

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Pese a su juventud, Davinia Ángel ya cuenta con experiencia en el baloncesto nacional. Debutó en la máxima categoría con Casademont Zaragoza, formando parte del equipo que conquistó la Copa de la Reina en 2023. Posteriormente militó en Leganés y ha disputado las dos últimas campañas en Recoletas Zamora, además de ser una habitual en el circuito nacional e internacional de baloncesto 3x3.