El CD Guijuelo ha anunciado una importante reestructuración en su plantilla con la salida de cinco jugadores del primer equipo. El club verdiblanco, ha confirmado las bajas de Kike López, Juan Carlos, Keita, Mesfin y Fassani.

Entre las salidas destaca la del salmantino Kike López, jugador con experiencia y peso en el vestuario, que ha sido una de las referencias del conjunto. También se despiden Juan Carlos, Keita, Mesfin y Fassani, quienes han aportado su trabajo en distintas fases de la temporada.