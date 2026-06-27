Verónica Sánchez, campeona del mundo de Máster F50 de Up Hill

Verónica Sánchez se ha proclamado campeona en el Máster F50 de Up Hill en el Mundial Off Road, una alegría para el atletismo salmantino que se ha situado en la cima del planeta tierra con la salmantina, que sigue cosechando éxito tras éxito.

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Con un tiempo de 53:51, ha sido la novena de 170 participantes en el conjunto de personas que han competido en la modalidad de Montaña, sacando cuatro minutos a la segunda clasificada en su categoría.