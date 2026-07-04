Castilla y León, quinta comunidad con mayor incidencia de enfermedades crónicas

Castilla y León se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor prevalencia de enfermedades crónicas de España. Según recoge Ical, el 63,17 % de los mayores de 15 años asegura padecer algún problema de salud de larga duración, un porcentaje que supera en más de cinco puntos la media nacional, situada en el 57,71 %.

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Los datos de la Encuesta de Salud de España 2023 sitúan a la Comunidad como la quinta con mayor incidencia de este tipo de patologías, solo por detrás del País Vasco, Galicia, Asturias y Baleares. El envejecimiento de la población es uno de los factores que explican estas cifras.

Entre los problemas de salud más frecuentes recogidos por Ical destacan el dolor lumbar crónico, que afecta al 21,7 % de la población; el colesterol alto, con un 21,6 %; la artrosis, con un 21,5 %; y la hipertensión arterial, presente en el 20,2 % de los castellanos y leoneses. También son habituales el dolor cervical persistente (18 %), las alergias crónicas (15,1 %) y las varices en las piernas (11,5 %).

Asimismo, según ICAL, La diabetes afecta al 8,8 % de la población, mientras que un 7,1 % convive con ansiedad crónica y un 7 % asegura padecer depresión. En menor medida aparecen otras enfermedades como el asma, la EPOC y diversas patologías cardiovasculares.