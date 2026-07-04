Un carril cortado en la rotonda de Buenos Aires por la avería de un camión

Un camión averiado ha provocado este sábado el corte de uno de los carriles en la rotonda de Buenos Aires de Salamanca, lo que está generando afecciones al tráfico en la zona, según ha informado la Guardia Civil.
Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca se encuentran regulando la circulación para facilitar el paso de los vehículos y tratar de restablecer la normalidad lo antes posible.
A consecuencia de la incidencia, se recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización existente y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes desplegados en el lugar.