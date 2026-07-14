Cerrado el vaso grande de la piscina de La Aldehuela durante este martes

Los usuarios de la piscina de La Aldehuela no podrán utilizar durante este martes el vaso más grande del recinto. ¿El motivo? Trabajos de mantenimiento para reparar unos azulejos que se habían desprendido en los últimos días y que serán repuestos con inmediatez.

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Esta situación hará que los usuarios no puedan bañarse en la piscina con mayor profundidad y tengan que acudir a la piscina ‘mediana’ del recinto. Mientras que los trabajos se llevan a cabo, no habrá necesidad de vaciar el vaso porque los azulejos se pueden colocar con el agua, según indican desde fuentes del Ayuntamiento de Salamanca.