Los lugares de Salamanca donde se plantarán 30.000 nuevos árboles a partir de octubre

El Ayuntamiento plantará en Salamanca 30.000 nuevos árboles a partir del próximo otoño. El alcalde, Carlos García Carbayo, presentó este martes una actuación que permitirá superar los 200.000 árboles en todo el término municipal, lo que supone más de un árbol por habitante.

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La iniciativa, incluida en el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y la estrategia Savia Red Verde, contará con una inversión cercana a los 220.000 euros y se ejecutará entre octubre de 2026 y, como muy tarde, enero de 2027, con una duración aproximada de tres meses.

Durante la presentación, el alcalde aseguró que esta plantación representa "una apuesta por el desarrollo de una ciudad verde más saludable para hacer frente al cambio climático". Además, destacó que "seguimos plantando futuro" y defendió que "el dorado de la piedra de Villamayor casa perfectamente con el verde y el colorido de los árboles", subrayando que la naturaleza aporta bienestar y salud a los ciudadanos.

Con esta nueva intervención, las zonas verdes municipales pasarán de los 127.000 árboles actuales a más de 157.000, repartidos en 2,9 millones de metros cuadrados de parques y jardines, además de 59.000 arbustos.

Si se suma el arbolado de la ribera del río Tormes, el campus Miguel de Unamuno y otras zonas privadas, Salamanca superará los 200.000 árboles, consolidándose como una de las ciudades españolas con mayor masa arbórea urbana, según ha manifestado Carbayo.

Plantaciones en toda la ciudad Los nuevos árboles se distribuirán tanto en espacios urbanos como forestales, reforzando corredores verdes y proyectos de renaturalización.

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Entre las principales zonas donde se llevará a cabo la plantación destacan la ribera del Arroyo del Zurguén, el Teso de la Feria, el Cordel de Miranda, los corredores verdes de Huerta Otea y El Marín, así como parques como Miguel Delibes, Würzburg, Chinchibarra, El Baldío y los Huertos Urbanos.

También se actuará en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, donde el Ayuntamiento aprovechará esta intervención para acometer una sustitución progresiva de los árboles que, debido a su antigüedad, se encuentran al final de su ciclo de vida, con el objetivo de garantizar la seguridad y conservar el patrimonio verde de este espacio.

También se crearán parterres y alcorques corridos en tres espacios muy frecuentados por los peatones como la Vaguada de la Palma, el Paseo de la Transición Española, junto al Hospital Universitario, y la avenida del Padre Ignacio Ellacuría. El objetivo es aumentar las zonas de sombra y reducir el efecto "isla de calor" en la ciudad.

Parterres Vial Hospital

La plantación se realizará con especies autóctonas, entre ellas encinas, robles, alcornoques, fresnos, nogales, almendros, higueras, serbales, enebros, pinos y tilos, favoreciendo una mayor biodiversidad y la presencia de aves e insectos polinizadores.