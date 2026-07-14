Comienza a instalarse la enorme pantalla con la que la Plaza Mayor vivirá la semifinal entre España y Francia

La Plaza Mayor ya comienza a prepararse para una noche de fútbol. El Ayuntamiento ha iniciado este martes la instalación de la pantalla gigante desde la que los aficionados podrán seguir en directo la semifinal del Mundial entre España y Francia, que se disputará a partir de las 21:00 horas.
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La iniciativa permitirá que cientos de salmantinos se reúnan para apoyar a la selección española en uno de los encuentros más importantes.
Como ya ha ocurrido en otras grandes citas deportivas, se espera un gran ambiente en la Plaza Mayor.
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