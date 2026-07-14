Adif busca más de 1.500 trabajadores: abre el plazo para optar a plazas de maquinista, administrativo, ingeniero y más

Muchos salmantinos podrán optar a uno de los puestos que Adif y Adif Alta Velocidad han puesto en marcha, gracias a la mayor oferta de empleo público de los últimos cinco años.

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En concreto, han publicado 1.531 plazas que estarán destinadas a reforzar las plantillas en todo el territorio español.

Se trata de una oferta publicada este mismo martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y cuyas bases ya pueden consultarse en las páginas web de ambas entidades y el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto desde este miércoles, 15 de julio, y hasta el 4 de agosto.

La mayor parte de las plazas ofertadas corresponden a personal operativo, con un total de 1.079 vacantes, lo que representa el 71% de la oferta. Además, se convocan 311 plazas para cuadros técnicos y 141 para técnicos de la estructura de apoyo, de las que 128 pertenecen a Adif y 13 a Adif AV.

La convocatoria abarca más de 30 perfiles profesionales. Entre los puestos de personal operativo se encuentran montadores eléctricos de instalaciones, ayudantes ferroviarios, oficiales de telecomunicaciones, administrativos o maquinistas. En el caso de técnicos y cuadros técnicos, las vacantes están dirigidas a profesionales de ámbitos como la ingeniería, la arquitectura, el derecho o la economía, entre otros.

Los aspirantes que superen el proceso selectivo accederán a un programa de formación adaptado a su puesto de trabajo. Desde su incorporación, los nuevos empleados recibirán un itinerario específico que combina formación teórica, prácticas y acompañamiento por parte de profesionales con experiencia.