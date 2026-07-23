Las llamas calcinan un camión en la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo

Hasta el lugar se han movilizado cinco medios terrestres, entre ellos tres autobombas y un agente medioambiental, para evitar que el fuego se propagara a la vegetación próxima a la Autovía de Castilla

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca han logrado controlar esta tarde el incendio declarado en un camión que ha quedado envuelto en llamas junto a la autovía A-62, a la altura del kilómetro 327, dentro del término municipal de Ciudad Rodrigo.

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El aviso se ha recibido a las 17:16 horas de la tarde de este jueves y hasta el lugar se han movilizado cinco medios terrestres, entre ellos tres autobombas y un agente medioambiental, para evitar que el fuego se propagara a la vegetación próxima a la Autovía de Castilla.

Las llamas calcinan un camión en la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo

La intensidad de las llamas y la proximidad de la autovía han obligado a cortar la circulación por uno de los carriles mientras se desarrollaban las labores de extinción, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los equipos de emergencia como de los conductores.

Las llamas calcinan un camión en la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo

Según la información facilitada por Inforcyl, el incendio ha afectado a un camión que transportaba botellas y ha quedado controlado a las 17:45 horas. Por el momento, no han trascendido las causas que han originado el fuego.