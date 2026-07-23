Madrid solicita al Gobierno el máximo nivel de emergencia ante la ola de incendios que amenaza a Castilla y León

La Comunidad de Madrid ha solicitado formalmente al Gobierno central la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA).

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La decisión se ha tomado de urgencia ante la virulencia de tres incendios simultáneos que se encuentran completamente "fuera de capacidad de extinción" en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.