La Universidad de Salamanca ha completado su colección de retratos reales con un cuadro de Felipe VI realizado por el artista salmantino Ángel Luis Iglesias, que ha sido presentado este martes en un acto de recepción celebrado en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, donde ya luce la obra.

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El evento, en el que han estado representantes de varias de las empresas donantes de la obra, ha sido presidido también por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado. Para más detalle, la pieza es un óleo sobre lienzo de 150x100 cms.

Según explican desde la institución, la obra está realizada sobre un lienzo belga de alta densidad, que se prepara con cola de conejo, un adhesivo natural elaborado a partir de colágeno de pieles y tejidos de ese animal; calcita, blanco de zinc y aceite de linaza.

En cuanto a la composición de la obra, está centrada por la figura de SM el Rey Felipe VI y tratada con distintos pigmentos azules, tanto en el fondo como en el traje. En este último, se destacan los azules cobalto para estilizar la figura sobre el fondo, "creando un contraste cromático con los ocres y bermellones del rostro".