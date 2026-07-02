La Lotería Nacional deja 300.000 euros en la capital salmantina

En la tarde de este jueves 2 de julio, la suerte ha aterrizado en la capital del Tormes con el primer premio de la Lotería Nacional, que ha sido expedido en la administración ubicada en el número 19 de la avenida Federico Anaya.
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En concreto, el número ha sido el 07.360, cuyo boleto ha sido premiado con 300.00 euros. Además de en Salamanca, este décimo ha sido vendido en otros 19 establecimientos, ubicados en distintos puntos de España como Almería, Gijón, Sevilla o Málaga.