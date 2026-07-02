Un supercomputador con IA ayudará a gestionar la dependencia en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la licitación para adquirir e instalar un supercomputador de inteligencia artificial de alto rendimiento que reforzará la atención a las personas dependientes y facilitará el trabajo de los profesionales de los servicios sociales.

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La infraestructura, con un presupuesto base de 359.306,14 euros, se ubicará en el futuro Centro Ciudad del Talento, en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes.

El nuevo supercomputador será el núcleo tecnológico del proyecto europeo TRUST, una iniciativa cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa European Urban Initiative, cuyo objetivo es modernizar los servicios sociales mediante el uso de tecnologías avanzadas.

En concreto, el sistema permitirá emplear modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para apoyar a los trabajadores sociales en la evaluación de casos de dependencia, reduciendo la carga administrativa, agilizando los procesos y mejorando la atención tanto a las personas dependientes como a sus cuidadores.