La Lotería Nacional deja 60.000 euros en la provincia de Salamanca

Un salmantino ha resultado afortunado de la Lotería Nacional. En el sorteo realizado durante la jornada de este sábado, 27 de junio, una persona ha visto cómo la suerte le sonreía con un boleto premiado de 60.000 euros.
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El número ha sido el 33.478, expedido en la administración carretera de Madrid, número 68, de Santa Marta de Tormes, además de otrs en distintos puntos de España como Utrera, Roquetas del Mar, Mérida, Barcelona, Borriol, Córdoba, Fernán Núñez, Ferrol, Nava de San Juan, Arucas y Ciempozuelos.