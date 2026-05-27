El Centro de Estudios Salmantinos ha organizado este jueves la presentación del trabajo, reconocido con un accésit del Premio Villar y Macías

‘Cinema Universitario’ fue una revista especializada editada en Salamanca entre 1955 y 1963 por el Cine-Club Universitario que ha sido estudiada y analizado por Manuel Herrería Bolado. Este jueves la Sala de Grados de la Facultad de Geografía e Historia acogerá la presentación del libro que se presentó al Premio Villar y Macías y logró un accésit.

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Así, a partir de las 19:00 horas “Cinema Universitario (1955-1963): la cultura cinematográfica en Salamanca” será presentado por el propio autor de la obra, la vicepresidenta del Centro de Estudios Salmantinos, Margarita Becedas, así como Ignacio Francia, miembro numerario de la misma

En Cinema Universitario (1955-1963): la cultura cinematográfica en Salamanca, Manuel Herrería Bolado estudia la revista salmantina que da título al libro, sus orígenes, desarrollo y repercusión, desde diferentes escenarios históricos, poniéndola en diálogo con otras realidades en la España franquista.

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El papel desempeñado por las élites culturales y políticas durante la década de los años cincuenta impulsó el cineclubismo universitario español como uno de los principales catalizadores de las demandas realistas en torno al cine. En la fundación y actividades del Cineclub Universitario del SEU de Salamanca, embrión de Cinema Universitario, se encuentra parte de la argamasa que sustentó las teorías y la ideología de una revista que se erigió como uno de los focos disidentes más relevantes dentro de la crítica y la teoría cinematográficas. Su alcance, aunque limitado debido a una precaria economía y a una asfixiante vigilancia, traspasó las fronteras nacionales.

El autor Manuel Herrería Bolado es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, donde obtuvo la Mención Internacional y la calificación de sobresaliente cum laude. Ha sido contratado predoctoral en el Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, institución con la que colabora en labores docentes. En 2023 realizó una estancia de investigación en la Universidade da Beira Interior (Covilhã), que le permitió profundizar en las relaciones cineclubistas entre Salamanca y diversos cineclubs portugueses. Forma parte del GIR (Grupo de Investigación Reconocido) Ideología, Imagen y Sociedad, de la Universidad de Salamanca.

Sus investigaciones se centran en la dimensión cultural y social del Cineclub del SEU de Salamanca y de la revista Cinema Universitario, en el marco del regeneracionismo del cine español entre las décadas de 1950 y 1960. Ha presentado los resultados de su trabajo en congresos, seminarios y publicaciones especializadas, así como en actividades de divulgación en contextos no académicos. Asimismo, desarrolla estudios sobre otras realidades vinculadas a la producción cinematográfica desde perspectivas históricas, estéticas y técnicas.