El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca cierra el curso con los conciertos de bandas y orquestas

Un año más los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Castilla y León en Salamanca celebrarán el fin de curso con los conciertos de bandas y orquestas.

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Una cita que tendrá lugar los próximos jueves y viernes, 28 y 29 de mayo respectivamente, en el CAEM y desde las 20:00 horas.

Los conciertos suponen “el broche final” a meses de intenso trabajo y esfuerzo, que se verán plasmados en unos conciertos con un “repertorio variado y atractivo que permitirá al público disfrutar de dos conciertos muy amenos y llenos de música para todos los gustos”.

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La primera toma de contacto la inaugurará la Banda de Enseñanzas Elementales que estrenará el concierto de bandas con obras como La Entrada, Vulcano o una selección de marchas de John Williams. Acto seguido el turno será para la Banda de 1º a 3º de Enseñanzas Profesionales y después tomará el relevo la Banda de 4º a 6º.

Por su parte, el concierto de orquestas, que se celebra el viernes, contará con la Orquesta de Enseñanzas Elementales, con temas como la tradicional Polka de John Ryan, así como las orquestas de 1º a 3º y la de 4º a 6º de los alumnos de Enseñanzas Profesionales, ofreciendo un variado repertorio desde Molly Mason a Beethoven.

La entrada a cada uno de los conciertos cuesta 5 euros y se puede adquirir en la taquilla del CAEM. Los dos conciertos se organizan gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca a través de la Fundación Ciudad de Cultura y Saberes.